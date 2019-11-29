بثنائية نظيفة..العراق يُوقظ الإمارات من وهم الصدارة المُبكرة في خليجي 24

صدم المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الدقائق الأولى من مباراتهما معًا في الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، بتسجيل هدف مُبكر عن طريق “علاء عباس” بعد تمريرة مذهلة من قائد العراق “علاء عبد الزهرة” في العمق الدفاعي للإمارات، وتكفل علاء عبد الزهرة بالهدف الثاني برأسية في الدقيقة 38، ليقود أسود الرافدين لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده نحو التأهل بالعلامة الكاملة إلى نصف نهائي البطولة المقامة حاليًا في قطر.

واستيقظ المنتخب الإماراتي من وهم الصدارة المُبكرة بـ 3 نقاط و3 أهداف أمام التكتيك المُتقن لمنتخب العراق في مباراة اليوم.

وظهر العراق منذ صافرة الحكم البلجيكي ألكسندر بوتوه عازم العقد على مواصلة انتصاراته في نسخة خليجي 24 للعودة بكأس البطولة إلى بغداد قبل استضافة خليجي 25 في عام 2021، بعدما تفوق على قطر في المباراة الافتتاحية بهدفين لمحمد قاسم مقابل هدف لعبد العزيز حاتم.

ونجح علاء عبد الزهرة في تسجيل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية أكثر من رائعة أرسلها الظهير الأيسر الشهير “علي عدنان” في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الثاني بحوالي 10 دقائق، أهدر المنتخب العراقي فرصة تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء أحتسبت بعد لجوء الحكم البلجيكي لتقنية VAR للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

Advertisements

وسدد ركلة الجزاء الظهير الأيسر “علي عدنان” دون اهتمام كبير بقدمه اليسرى على يمين الحارس الشامسي الذي وجدها سهلة وبطيئة، ليمسك بها بكل بساطة!.

وحاول المدير الفني للإمارات “فان مارفيك” تعديل وضعية فريقه بإجراء أكثر من تغيير في الشوط الثاني، من بينهم نزول المهاجم الشهير أحمد خليل للعب جوار علي مبخوت، لكن دون تهديد واضح على مرمى الحارس محمد حميد، لينتهي اللقاء بفوز العراق 2/صفر.

وبهذه النتيجة تستعيد قطر آمالها في الترشح إلى الدور التالي، شريطة تحقيق الفوز على اليمن في المباراة المقرر لها في نفس المجموعة (الأولى)، بعدما تصدرت العراق بست نقاط وتجمدت الإمارات في المركز الثاني.

ويُعد هذا الفوز أفضل رد فعل للعراق على ما شهدته المواجهة الأخيرة أمام الإمارات فى بطولة كأس الخليج 23 على الاراضي الكويتية، حيث فاز منتخب الإمارات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 0-0.