ميتشو: مباراة مازيمبي صعبة وهدفنا تحقيق بداية جيدة في أبطال أفريقيا

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك المصري، على صعوبة مباراة فريقه أمام مازيمبي غداً السبت، في إفتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ،اليوم الجمعة، إن هناك صعوبات وعوامل مُختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور، لكن فريقه سافر مبكرًا إلى الكونغو للتعود على الأجواء.

وأضاف: “سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي”.

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وأوضح: “المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ومازيمبي لديه مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيداً وأبرز نجومه”.

وتابع : “أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور 80 سنة على تأسيسه وأعرف قدرات لاعبيه جيداً وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الإفريقي”.

ووجه ميتشو التهنئة للفريق الكونغولي بمناسبه إحتفالات مرور 80 سنه على تأسيسه.