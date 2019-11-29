فليك يثني على هاينكس ويرفض المقارنة بينهما

قلل هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، من مقارنته بيوب هاينكس، حيث صبت المنافسة في صالحه بعد بدايته المثالية كمدير فني مؤقت لفريق بايرن ميونخ، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام باير ليفركوزن غداً السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وفاز بايرن ميونخ بمبارياته الأربع منذ أن حل فليك بديلاً لنيكو كوفاتش، على الأقل حتى أعياد الميلاد، حيث سجل الفريق 16 هدفاً ولم يتلق أية أهداف.

وقام لاعبون مثل القائد مانويل نوير والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمقارنة طريقة تدريب فليك بطريقة تدريب هاينكس، الذي قاد بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية في 2013 كما دربهم أيضاً في أغلب فترات موسم 2017 / .2018

وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة :”يوب هاينكس كان مدربي، كان مدربي المفضل. الطريقة التي تعامل بها مع اللاعبين كانت جيدة بالفعل في هذا الوقت”.

وأضاف :”إن يوب هاينكس أحد أفضل وأكثر المدربين نجاحاً. لذلك لا أريد أن أقارن نفسي به”.

وذكر فليك أن هاينكس لم يكن جاداً طوال الوقت ودائماً ما كان يظهر التعاطف. كما كشف أيضاً أنه تحدث مع هاينكس عبر الهاتف مرات قليلة مؤخراً.

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ووصف جهازه المعاون بالمُهم حيث أكد أن كرة القدم لا تعتمد على رجل واحد ولكنها متعلقة بنجاح الفريق ككُل.

وأثنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي على فليك مرة أخرى، وذلك بعد الفوز 6 / صفر على ريد ستار بلجراد يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ورمينيجه في الإصدار الأخير لمجلة النادي :”إنه يقوم بعمل مذهل. ليست النتائج ممتعة فقط ولكن أيضاً الطريقة التي يلعب بها الفريق. لديه ثقتنا”.

وعن مباراة الغد، قال فليك إن ديفيد ألابا بات جاهزاً للمشاركة مع الفريق مرة أخرى وأن جيروم بواتينج بات متاحاً للعب بعد إنتهاء إيقافه.

وأاضاف أيضاً أن بايرن، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري ويبتعد بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، لن يستهين بفريق ليفركوزن.

وقال فليك :”إن ليفركوزن فريق قوي ولديه تركيبة جيدة. إنهم عنيفون ويدافعون من المقدمة، يشبهوننا قليلا”.