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الإصابة تبعد إبراهام مهاجم تشيلسي عن مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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يغيب تامي إبراهام مهاجم فريق عن مباراة فريقه أمام ويستهام يونايتد في لكرة القدم، بسبب الإصابة.

وعانى اللاعب صاحب 22 عامًا، والذي سجل 11 هدفًا لتشيلسي في الموسم الجاري، من إصابة في الفخذ في المباراة التي حل فيها فريقه ضيفًا على بلنسية الإسباني في .

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي: سنعرف خطورة الإصابة بنهاية العطلة الأسبوعية”.

وتابع: “يعاني من بعض الآلام ولن يكون متواجدًا غدًا، لكننا سنعرف كل شيء بحلول يوم الاثنين”.

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