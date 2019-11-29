الإصابة تبعد إبراهام مهاجم تشيلسي عن مواجهة ويستهام في الدوري الإنجليزي

يغيب تامي إبراهام مهاجم فريق تشيلسي عن مباراة فريقه أمام ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإصابة.
وعانى اللاعب صاحب 22 عامًا، والذي سجل 11 هدفًا لتشيلسي في الموسم الجاري، من إصابة في الفخذ في المباراة التي حل فيها فريقه ضيفًا على بلنسية الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وقال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي: سنعرف خطورة الإصابة بنهاية العطلة الأسبوعية”.
وتابع: “يعاني من بعض الآلام ولن يكون متواجدًا غدًا، لكننا سنعرف كل شيء بحلول يوم الاثنين”.
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