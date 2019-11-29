لوف: اختيار يورجن كلينسمان لتدريب هيرتا كان مفاجأة بالنسبة لي

قال يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء إن إختيار يورجن كلينسمان لتدريب نادي هيرتا برلين، كان مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف لوف:” هذا خبر لم أتوقعه، وقد أسعدتني عودة مثل هذا الشخص، صاحب المستوى المرتفع، وجلب علمه مرة أخرى إلى كرة القدم الألمانية”.

وأبدى لوف تفهمه لتعيين اندرياس كوبكه مدرباً لحراس المرمى في هيرتا برلين، وذلك بعد أن منحه الإتحاد الألماني لكرة القدم تفرغاً من تدريب حراس المنتخب الألماني حتى نهاية العام ليعاون كلينسمان. ومن المنتظر أن يعاود كوبكه57/ عاماً/ مزاولة منصبه كمدرب لحراس المرمى في المانشافت إعتبارا من 2020، حيث إن لديه عقداً مع الإتحاد الألماني يستمر حتى العام المقبل.

وجاءت هذه الخطوة من الإتحاد الألماني بناء على دعوة من كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني.

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وقال لوف:” دعم اندي (كوبكه) لكلينسمان في مرحلة البداية يعد بالنسبة لنا جميعاً أمراً بديهيا”.

وجاء تعيين كلينسمان النجم السابق لهجوم المنتخب الألماني خلفاً لأنتي كوفيتش الذي أعفاه هيرتا من منصبه بسبب تواضع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية من الدوري الألماني.

ومن المنتظر أن يتولى كلينسمان55/ عاما/ مهمة تدريب هيرتا حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال اوليفر بيرهوف، مدير الفرق الوطنية والأكاديمية:”يمر هيرتا برلين حالياً بموقف خاص، وكُل واحد يعرف ارتباطنا بيورجن كلينسمان وأرى أنه من الرائع أن ينوب عنه اندي، وهذا يدل على شخصيته”.