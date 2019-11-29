بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق ضد الامارات في خليجي 24

يقدم لكم الخليج 365 في هذا البث المباشر، وصف تفصيلي لأحداث مباراة العراق والامارات لحظة بلحظة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، والتي تنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر، اليوم الجمعة 29-11-2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فاز المنتخب العراقي في افتتاح البطولة على أصحاب الضيافة “قطر” بنتيجة 2/1، بينما فاز منتخب الإمارات على اليمن 3/صفر، سجلهم الهداف التاريخي لكأس الخليج العربي “علي أحمد مبخوت”.

وستكون هذه المباراة هي الأولى بين العراق والإمارات في كأس الخليج العربي على ملعب خليفة الدولي منذ 43 عامًا، ومنذ ذلك الحين لم يجمعهما أي لقاء في هذا الملعب.

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وفازت العراق آنذاك بنتيجة 4/صفر على الإمارات سجلهم علي حسين وعلي كاظم وصباح عبد الجليل ومجبل فرطوس، ضمن دور مجموعات خليجي 4 الذي استضافته قطر.

ولم يستطع منتخب الإمارات الانتقام في خليجي 5 الذي استضافته العراق وخسر بنتيجة أكبر قوامها خمسة أهداف دون رد سجلهم هادي أحمد ومهدي عبد الصاحب وفلاح حسن وحسين سعيد وعادل خضير.

ولم يجمع العراق والإمارات أي لقاء منذ يناير 2018 عندما تواجها في نصف نهائي كأس الخلبج “خليجي 23 الكويت”، وانتهى اللقاء بفوز الإمارات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.

البث المباشر “الكتابي” لحظة-بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة العراق والإمارات من ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

???? ستاد خليفة الدولي استضاف المباراة الافتتاحية لخليجي 24، وسيستضيف كذلك المباراة النهائية المقرر لها يوم 8 ديسمبر المقبل.

???? سيكون معكم في هذا البث الحي “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? يمكنكم التعرف على آخر أخبار العراق وآخر أخبار الامارات، بالضغط على اسم البلد اسفل الصفحة في خانة “الوسوم”.

???????? ???? عزف نشيد الإمارات أولاً..في غياب الجمهور الإماراتي.

???????? ???? عزف نشيد العراق..وغناء وحماس من جمهور العراق الحاضر بكثافة في الملعب.

بعد قليل التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين..

???????? تشكيلة العراق في مباراة اليوم : محمد حميد – أحمد إبراهيم – علي فائز – علاء مهاوي – سعد ناطق – علي عدنان – صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – علاء عبد الزهرة – علاء عباس.

: محمد حميد – أحمد إبراهيم – علي فائز – علاء مهاوي – سعد ناطق – علي عدنان – صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – علاء عبد الزهرة – علاء عباس. ???????? تشكيلة الامارات في مباراة اليوم : محمد الشامسي – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – يوسف جابر – محمد برغش – طارق أحمد – عبد الله رمضان – خلفان مبارك – بندر الأحبابي – علي صالح – علي مبخوت.

: محمد الشامسي – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – يوسف جابر – محمد برغش – طارق أحمد – عبد الله رمضان – خلفان مبارك – بندر الأحبابي – علي صالح – علي مبخوت. ???? يعلق على المباراة “يوسف سيف” من ملعب المباراة لصالح قنوات بي إن سبورتس، بينما يعلق لقناة الكأس “محمد السعدي”.

1″ صافرة بداية المباراة

2″ يُدير المباراة الحكم البلجيكي “ألكسندر بوتوه”.