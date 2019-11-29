بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق ضد الامارات في خليجي 24

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يقدم لكم الخليج 365 في هذا البث المباشر، وصف تفصيلي لأحداث مباراة العراق والامارات لحظة بلحظة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، والتي تنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر، اليوم الجمعة 29-11-2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
فاز المنتخب العراقي في افتتاح البطولة على أصحاب الضيافة “قطر” بنتيجة 2/1، بينما فاز منتخب الإمارات على اليمن 3/صفر، سجلهم الهداف التاريخي لكأس الخليج العربي “علي أحمد مبخوت”.
وستكون هذه المباراة هي الأولى بين العراق والإمارات في كأس الخليج العربي على ملعب خليفة الدولي منذ 43 عامًا، ومنذ ذلك الحين لم يجمعهما أي لقاء في هذا الملعب.
وفازت العراق آنذاك بنتيجة 4/صفر على الإمارات سجلهم علي حسين وعلي كاظم وصباح عبد الجليل ومجبل فرطوس، ضمن دور مجموعات خليجي 4 الذي استضافته قطر.
ولم يستطع منتخب الإمارات الانتقام في خليجي 5 الذي استضافته العراق وخسر بنتيجة أكبر قوامها خمسة أهداف دون رد سجلهم هادي أحمد ومهدي عبد الصاحب وفلاح حسن وحسين سعيد وعادل خضير.
ولم يجمع العراق والإمارات أي لقاء منذ يناير 2018 عندما تواجها في نصف نهائي كأس الخلبج “خليجي 23 الكويت”، وانتهى اللقاء بفوز الإمارات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.
البث المباشر “الكتابي” لحظة-بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة العراق والإمارات من ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
- ???? ستاد خليفة الدولي استضاف المباراة الافتتاحية لخليجي 24، وسيستضيف كذلك المباراة النهائية المقرر لها يوم 8 ديسمبر المقبل.
- ???? سيكون معكم في هذا البث الحي “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ???? يمكنكم التعرف على آخر أخبار العراق وآخر أخبار الامارات، بالضغط على اسم البلد اسفل الصفحة في خانة “الوسوم”.
- ???????? ???? عزف نشيد الإمارات أولاً..في غياب الجمهور الإماراتي.
- ???????? ???? عزف نشيد العراق..وغناء وحماس من جمهور العراق الحاضر بكثافة في الملعب.
- بعد قليل التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين..
- ???????? تشكيلة العراق في مباراة اليوم: محمد حميد – أحمد إبراهيم – علي فائز – علاء مهاوي – سعد ناطق – علي عدنان – صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – علاء عبد الزهرة – علاء عباس.
- ???????? تشكيلة الامارات في مباراة اليوم: محمد الشامسي – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – يوسف جابر – محمد برغش – طارق أحمد – عبد الله رمضان – خلفان مبارك – بندر الأحبابي – علي صالح – علي مبخوت.
- ???? يعلق على المباراة “يوسف سيف” من ملعب المباراة لصالح قنوات بي إن سبورتس، بينما يعلق لقناة الكأس “محمد السعدي”.
- 1″ صافرة بداية المباراة
- 2″ يُدير المباراة الحكم البلجيكي “ألكسندر بوتوه”.
- 5″ مرت أول خمس دقائق في المباراة، وهجمة لصالح الإمارات وأخرى للعراق، لكن اللمسة الأخيرة سيئة من لاعبي الوسط.
- 6″ علاء عباااااااااس … جووووووووووووووووول للعراق ⚽️
- 6″ ???? تمريرة مذهلة من قائد العراق “علاء عبد الزهرة” في العمق الدفاعي لمنتخب الإمارات، ودون أن يتسلمها علاء عباس، سددها من لمسة واحدة في الزاوية الضيقة لحارس الإمارات..ما أروع الهجمة والنهاية.
- 15″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الإمارات عبد الله رمضان
- 16″ خطأ في مكان خطير لمصلحة الإمارات بعد تدخل قوي من حارس مرمى العراق “محمد حميد”
- 17″ ⚠️ بطاقة صفراء لحارس مرمى العراق محمد حميد
- 18″ أوووووووووووووووه…حارس مرمى العراق محمد حميد يزيح تصويبة قوية من الركلة الحرة المباشرة بقبضة اليد “بوكس” ????
- 19″ ???? لمشاهدة هدف المباراة الوحيد لصالح العراق حتى الآن (اضغط هنا)
- 23″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لمنتخب العراق..الخشونة والأخطاء تعددت منذ تسجيل العراق للهدف الأول، الأجواء متوترة!
- 23″ ⚠️ البطاقة الصفراء كانت من نصيب علاء عباس
- 28″ أوووه..لو كانت أقوى قليلاً يا خلفان!! لاعب وسط الإمارات المتميز “خلفان إبراهيم” قام بتجربة حظه عن طريق تصويبة أرضية من مسافة 19 ياردة، لكنها ذهبت ضعيفة بعض الشيء في يد الحارس محمد حميد.
- 30″ الاستحواذ لصالح الإمارات في تكرار لسيناريو مباراة العراق وقطر…العراق يُسجل وينكمش للحفاظ على التقدم وانتظار اللحظة المناسبة لتسجيل هدف آخر.
- 32″ ???? بوووووووووووم لاعب وسط العراق “أمجد عطوان” يصوب من مسافة بعيدة (حوالي 30 ياردة) كرة ممتازة بقدمه اليمنى تذهب سريعة ومفاجئة في الزاوية اليمنى، يتصدي لها الحارس الشامسي بصعوبة على مرتين
- 33″ ???? مدافع العراق “علي عدنان” يتسبب في ركلة حرة مباشرة على خط ال18، وترقب إماراتي كبير..
- 34″ ❌ ???? تنفيذ سيء من خلفان مبارك للركلة الحرة المباشرة في الحائط البشري بعد الكثير من التفكير والتحضير قبل تسديد الكرة…ما هذا يا رجل!؟؟
- 36″ ⚠️ بطاقة صفراء لمهاجم الإمارات علي مبخوت
- 37″ ⚽️⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني للعراق!
- 37″ هدف رائع وجميل لمنتخب العراق..علاء عبد الزهرة يتوغل داخل منطقة الجزاء ومن وضع الحركة يرتقي لاستقبال تمريرة عرضية نموذجية من الظهير الأيسر “علي عدنان” ليحول الكرة داخل الزاوية اليمنى السفلى لمرمى الإمارات…ما أروعه هدف، خصوصًا أن علاء عبد الزهرة ارتقى لاستقبال العرضية في حراسة اثنين من مدافعي الإمارات.
- 38″ كما أخبرتكم في الدقائق السابقة، العراق تتبع تكتيك ذكي، يتقدم في النتيجة ويتراجع لتأمين الهدف ثم الانتظار لتسجيل هدف آخر لقتل المباراة، بهذا الشكل العراق قد تتأهل إلى كأس العالم 2022، إذا استمرت بطبيعة الحال في تنفيذ هذا التكتيك.
- 39″ ???? اضغط هنا لمشاهدة هدف علاء عبد الزهرة
- 40″ خطورة الإمارات تتلخص في الركلات الثابتة فقط، لو كانت ركنية أو في إحدى زوايا الملعب، غير ذلك لا شيء..فان مارفيك عليه إجراء بعض التغييرات لتنشيط الأطراف الضعيفة جدًا أمام أظهرة العراق القوية.
- 45″ ???? يوسف سيف عبر beIN Sports “العراق بات المرشح الأول للتتويج بلقب كأس الخليج العربي، خليجي 24، بعد فوزه على قطر ثم تقدمه بهذا الشكل أمام الإمارات، الكويت والإمارات قالوا كلمة كبيرة في الجولة الأولى، لكن العراق قالت الكثير من الكلام في أول جولتين، البعض كان ينظر إلى قطر على أنها المرشح الأول، هذا تغير الآن”.
- 45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم العراق 2-0.
- استراحة قصيرة وسنعود لكم مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.????
- إلى الاستراحة ????☕️
- 45″ ???????? انطلاقة الشوط الثاني
- 49″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الإمارات محمد مرزوق.
- 52″ هدوء كبير في المباراة..كأن الإمارات ارتضت بالهزيمة! أين أنت يا مارفيك؟
- 55″ ???? بوووووم…قائد الإمارات “يوسف جابر” يصوب بكل قوته من الوضع راكضًا من أقصى الرواق الأيسر مباشرة في المرمى، وتمر كرته أمام الحارس محمد حميد الذي أعطى لها شكل بالقفز عليها دون لمسها..
- 59″ منتخب الإمارات يستعيد الكرة دائمًا من لاعبي العراق بسرعة قياسية عن طريق الضغط العالي، يوجد تحسن ملحوظ على أداء الإمارات في الاستحواذ وتدوير الكرة من قدم لقدم.
- 61″ ???? تغيير أول لمنتخب العراق بخروج علاء عباس ونزول مهند علي كاظم “ميمي”.
- 62″ الدقائق تمضي ولا يزال منتخب الإمارات يتبع التحضير العرضي وليس الطول.
- 63″ أوووووووه…كثرة التحضير بتمريرات عرضية في وسط الملعب كاد يُكلف الإمارات هدف ثالث، مهند علي قص إحدى الكرات وانطلق في العمق الدفاعي للإمارات وسدد وهو يركض ليتصدى محمد الشامسي الذي كان محظوظًا بذهاب الكرة في زاويته!
- 68″ ???? أحمد خليل يعزز هجوم الإمارات بنزوله بدلاً من أحمد صالح
- 71″ ???? بوكس جديد من حارس مرمى العراق “محمد حميد” ليُبعد كرة عرضية أرسلت من الرواق الأيسر بطريقة مميزة قبل رأس مهاجم الإمارات.
- 74″ ???? محمد رضا يأخذ مكان علاء عبد الزهرة في تشكيلة العراق
- 78″ محاولات غير منظمة من الإمارات لتسجيل هدف العودة إلى أجواء اللقاء.
- 81″ ???????? لأول مرة الاستعانة بتقنية VAR في خليجي 24 من الحكم البلجيكي “ألكسندر بوتوه”.
- 81″ ركلة جزااااااااء للعراق ضد قلب دفاع الإمارات “خليفة الحمادي” الذي تدخل بشكل خاطيء ومتهور على مهاجم العراق، والـ VAR يحكم بأحكامه يا سادة!
- 83″ أوووووو ❌???? ضااااااااااعت…علي عدنان يُهدر ركلة الجزاء بتسديدها بباطن القدم ضعيفة للغاية على الزاوية اليمنى ليتصدى لها الحارس محمد الشامسي الذي أنقذ مرمى الإمارات من الهداف الثالث.
- 85″ متبقي خمس دقائق..لكن يبدو أن الحكم سيضيف المزيد من الدقائق كوقت بدل من ضائع بعد توقف اللعب عدة مرات.
- 88″ ???? تغيير إضطراري لمنتخب العراق بخروج سعد ناطق
- 89″ ???? تغيير جديد لمنتخب الإمارات
- 90″ صافرة نهاية المباراة بفوز العراق 2-0 والتأهل إلى نصف النهائي قبل الجميع.
- 90″ قطر ستعيد آمالها في التأهل إذا فازت الليلة على اليمن، وإذا حدث ذلك ستكون المواجهة الأخيرة بين قطر والإمارات قمة في الإثارة.
- 90″ إلى هنا ينتهي البث المباشر لهذه المباراة..نراكم في مباريات الغد من خليجي 24.
- والآن سنذهب إلى بث تفصيلي جديد لمباريات دوري أبطال أفريقيا..
- إلى اللقاء ????
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