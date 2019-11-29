نتيجة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الهلال السوداني نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، فى احدي مباريات اليوم في افتتاحية دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، ضمن منافسات المجموعة الأولي.
ينطلق اللقاء مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، على ملعب الهلال (الجوهرة الزرقاء) معقل فريق الهلال في مدينة أم درمان في السودان، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
ويقع الفريق الزيمبابوي مع نظيره السوداني في المجموعة الأولى التي يتواجد بها العملاق الأحمر الأهلي المصري ونظيره النجم الساحلي التونسي واللذان يتواجهان فى نفس توقيت هذا اللقاء.
ويعيش الفريق السوداني أياما صعبة للغاية بعد خسارة الديربي ضد نظيره المريخ بهدفين مقابل هدف، كذلك المشاكل التي اندلعت مؤخرا بين الإدارة وقلة من الجماهير، فيما كان آخر تواجد للأزرق بدور المجموعات في 2015 بعدما صعد آنذاك للدور نصف النهائي.
لذلك يعتبر هذا اللقاء بمثابة الهدية التي سيمنحها الفريق الهلالي لجماهيره بالفوز بنتيجة مرضية تساهم في ضخ البسمة داخل قلوبهم لنسيان ما حدث مؤخرا، وخصيصا بمباراة الديربي ضد المريخ.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، خلف الامل عطبرة صاحب الصدارة بفارق 5 نقاط والذي خاض 11 مباراة.
وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس اتش دي 2، ويعلق على المباراة المعلق الشهير سوار الذهب.
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