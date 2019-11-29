اخبار الرياضه

أهداف مباراة العراق والامارات في خليجي 24

0 نشر
مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

صدم المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الدقائق الأولى من مباراتهما معًا في الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، بتسجيل هدف مُبكر عن طريق “علاء عباس” بعد تمريرة مذهلة من قائد العراق “علاء عبد الزهرة” في العمق الدفاعي للإمارات.

العراق ظهر منذ صافرة الحكم البلجيكي ألكسندر بوتوه عازم العقد على مواصلة انتصاراته في نسخة خليجي 24 للعودة بكأس البطولة قبل استضافة خليجي 25 في عام 2021، بعدما تفوق على قطر في المباراة الافتتاحية بهدفين لمحمد قاسم مقابل هدف لعبد العزيز حاتم.

ونجح علاء عبد الزهرة من تسجيل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية أكثر من رائعة أرسلها الظهير الأيسر الشهير “علي عدنان” في الدقيقة 38.

 

Advertisements

أهداف العراق والامارات اليوم

الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 6 “علاء عباس”

الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 36 “علاء عبد الزهرة”

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة العراق والامارات في خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا