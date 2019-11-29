أهداف مباراة العراق والامارات في خليجي 24

صدم المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الدقائق الأولى من مباراتهما معًا في الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، بتسجيل هدف مُبكر عن طريق “علاء عباس” بعد تمريرة مذهلة من قائد العراق “علاء عبد الزهرة” في العمق الدفاعي للإمارات.
العراق ظهر منذ صافرة الحكم البلجيكي ألكسندر بوتوه عازم العقد على مواصلة انتصاراته في نسخة خليجي 24 للعودة بكأس البطولة قبل استضافة خليجي 25 في عام 2021، بعدما تفوق على قطر في المباراة الافتتاحية بهدفين لمحمد قاسم مقابل هدف لعبد العزيز حاتم.
ونجح علاء عبد الزهرة من تسجيل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية أكثر من رائعة أرسلها الظهير الأيسر الشهير “علي عدنان” في الدقيقة 38.
أهداف العراق والامارات اليوم
الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 6 “علاء عباس”
الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 36 “علاء عبد الزهرة”
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