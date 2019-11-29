العراق يعبر إلى نصف النهائي بثنائية في مرمى الإمارات

حسم المنتخب العراقي تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج (خليجي 24) في قطر بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الإماراتي 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب حمد بن خليفة الدولي في الدوحة تقدم علي عباس بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من المباراة، وأضاف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وحقق المنتخب العراقي فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في مباراة الافتتاح على البلد المضيف 2-1، ورفع رصيده إلى ست نقاط لينتزع صدارة المجموعة. في حين تراجع المنتخب الإماراتي إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

