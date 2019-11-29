رياضة | عاجل - كلوب يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - كلوب يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن موقفه من مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020) باليابان والمقرر إقامتها من 22 يوليو وحتي 8 أغسطس العام المقبل.

وقال "كلوب" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: " لا أمتلك إجابة لهذا السؤال في الوقت الحالي، يجب أن اتحدث مع محمد صلاح أولًا، وسأتوجه إليه مباشرة بعد هذا المؤتمر الصحفي لسؤاله عن موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو، ويمكنني الإجابة في المؤتمر الصحفي القادم".

محمد صلاح علي رأس المرشحين للمشاركة في أولمبياد طوكيو:

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يتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين لتدعيم منتخبنا الاوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة (طوكيو 2020)، حيث تسمح اللوائح باستعانة المنتخب الأولمبي بـ 3 لاعبين "فوق السن" لتدعيم الفريق في الأولمبياد.

ويرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الاستعانة بـ محمد صلاح نجم ليفربول في تشكيلة منتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية ومهارات فائقة، بالإضافة لخبراته الكبيرة بفضل المشاركة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لخبراته مع المنتخب الأول.

ويبرز اسم طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مع محمد صلاح لـ "الثلاثي الكبار" المرشح لتدعيم منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو القادمة.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها مصر مطلع الشهر الحالي.