رياضة | تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه النجم الساحلي التونسي.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستقام على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمته في مشواره بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم للثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وحمدي فتحي، فيما استعاد جهود رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في مران الفريق أول أمس الأربعاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمي : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.