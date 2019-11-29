رياضة | قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي، ستقام على الملعب الأوليمبي في "رادس" بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويلعب الفريقين بالمجموعة الثانية مع الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا:

تبدأ أحداث المواجهة المثيرة بين الأهلي والنجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات الإفريقي اليوم الجمعة 29 نوفمبر لعام 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي، حيث ستذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق – محمد بركات، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية لتحليل الجوانب الفنية للمباراة، وتنقل المباراة بجودة عالية HD.

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تردد قناة تونس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي:

أعلنت قناة التونسية الأرضية TUNISIA CHANNEL عن نقل أحداث مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تونس اليوم الجمعة ويمكن استقبال شارة القناة التونسية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات عبر التردد:

تردد القناة: 10795

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

القمر: نايل سات