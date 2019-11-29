رياضة | التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء أمام النجم الساحلي الرياضي التونسي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - حسين الشحات.

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خط الهجوم: رمضان صبحي - جونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره التي تمني النفس بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بغد غياب سنوات حيث كانت آخر الألقاب في عام 2013 تحت القيادة الفنية للمدرب السابق محمد يوسف في آخر بطولة شارك فيها محمد أبو تريكة قبل الاعتزال.

ويلعب نادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز النيجيري.

ويرغب فايلر في كتابة اسمه في سجل المدربين الذين حققوا ألقابا وإنجازات كبيرة في مشوار الأهلي الإفريقي بعد أن تولى المهمة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

