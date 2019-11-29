رياضة | التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - حسين الشحات.
خط الهجوم: رمضان صبحي - جونيور أجايي.
ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره التي تمني النفس بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بغد غياب سنوات حيث كانت آخر الألقاب في عام 2013 تحت القيادة الفنية للمدرب السابق محمد يوسف في آخر بطولة شارك فيها محمد أبو تريكة قبل الاعتزال.
ويلعب نادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز النيجيري.
ويرغب فايلر في كتابة اسمه في سجل المدربين الذين حققوا ألقابا وإنجازات كبيرة في مشوار الأهلي الإفريقي بعد أن تولى المهمة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.