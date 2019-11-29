رياضة | تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية اليوم مباراة قوية وهامة ومنتظرة عندما يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة النجم الساحلى التونسي والنادي الأهلي المصري، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، لذلك يتسائل الجميع عن القنوات المفتوحة التى ستذيع اللقاء بين الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب رادس بين فريق النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري لتونس، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد ، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

وسيذاع لقاء الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا وهى التى تنقل مباريات ذوري الأبطال كاملة عبر قنواتها المشفرة، لذلك يسعي الجميع للحصول على جهاز بي إن سبورت لمشاهدة كافة المباريات.

ولكن هناك العديد من القنوات المفتوحة التى ستذيع اللقةء عبر قنواتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك يحرص الخليج 365 الرياضي على عرض كافة القنوات التى ستنقل لقاء الأهلي والنجم الساحلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم:-

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

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قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي بجانب الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي ضمن المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا