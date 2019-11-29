رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد.. عودة فينسيوس واستبعاد 8 لاعبين أمام ألافيس

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم غد السبت في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

واسبتعد زيدان 8 لاعبين وهم فاران وناتشو وإبراهيم دياز وماريانو دياز بقرار فني بجانب استبعاد هازارد ، خاميس، لوكاس فاسكيز وأسينسيو بسبب الإصابة.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة كلا من اودريزولا وفينيسيوس من جديد بعد استبعاد الثنائي من مباريات الفريق السابقة بالدوري الإسباني وبدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، اودريزولا، ميندي، كارفاخال، ميليتاو

خط الوسط: ايسكو، فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، فينسيوس جوينور، رودريغيو جوس، جاريث بيل