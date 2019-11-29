رياضة | حقيقة شراء محمد صلاح نادي درجة ثالثة

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ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن تجاه والد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، رعاية نادي عثماسون طنطا، والذي بدأ فيه "صلاح" مشواره مع كرة القدم قبل الإنتقال لصفوف المقاولون العرب ومنه للاحتراف الأوروبي.

أنباء عن تأسيس والد صلاح شركة لرعاية نادي عثماسون!

وذكرت تقارير صحفية أن نادي عثماسون ينوي طرح مزايدة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول علي شركة راعية للنادي بعدما قرر نادي المقاولون العرب عدم دعم النادي ماديًا في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن والد محمد صلاح ينوي تأسيس شركة استثمار رياضي تتولي رعاية نادي عثماسون لمدة 7 سنوات مقبلة، وتتولي تقديم كل الدعم المالي للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة حاليًا.

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حقيقة تأسيس والد صلاح شركة لرعاية نادي عثماسون

أوضح رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، حقيقة أنباء استثمار "الفرعون المصري" في نادي عثماسون طنطا، وتأسيس والده شركة استثمار رياضي لرعاية النادي.

وكتب وكيل أعمال "صلاح" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تقارير استثمار صلاح في ناد مصري ليست صحيحة"، ليغلق الباب أمام التكهنات الإعلامية حول تفكير "صلاح" في الاستثمار الرياضي في مصر.

محمد صلاح بدأ مشواره ضمن صفوف فريق عثماسون طنطا وكان بوابته نحو التألق والنجاح في عالم الساحرة المستديرة، حيث انتقل منه لنادي المقاولون العرب، ثم اتجه إلي أوروبا لخوض تجربة احترافية بدأها مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي مرورًا بروما وفيورنتينا في إيطاليا واخيرًا ليفربول الإنجليزي.