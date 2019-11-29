رياضة | ماذا قال يورجن كلوب عن مواجهة برايتون وإقالة إيمري من تدريب أرسنال؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال يورجن كلوب عن مواجهة برايتون وإقالة إيمري من تدريب أرسنال؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أهمية مواجهة فريقه غدًا أمام برايتون في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :" برايتون فريق يتطور بشكل مذهل، طريقة لعبهم جيدة ايضاً فأمام السيتي كانت نسبة الاستحواذ لهم 48% وهذا يُظهر انهم يلعبون بشكل جيد".

وأضاف :"أنا احترمهم كثيراً وقضيتنا الأولى هي مواجهة برايتون وليس من يسجل من لاعبينا".

وتابع :"برايتون كان لديه أسبوعاً كاملاً للتحضير لهذه المباراة وسيأتون هنا لمحاولة تحقيق النقاط الثلاث وعلينا أن نكون مستعدين بعد ثلاث أيام من مباراة شديدة جدًا أمام نابولي".

وواصل :"جراهام بوتر يقوم بعمل جيد مع برايتون، ستكون مباراة صعبة وهذه هي مباراتنا القادمة، كل فريق سيكون لديه 3 مباريات بالأسبوع لكن هم حصلوا على وقت أطول للتدرب والتحضير".

وعن إصابة فابينهو قال كلوب :"إنها حقاً أخباراً سيئة وليس هنالك شيء جيد لقوله".

Advertisements

وأضاف :"ليس هنالك موعد محدد لعودة فابينهو كما أنه من الواضح جداً أنه لن يُشارك خلال فترة أعياد الميلاد، إصابته بحاجة لوقت طويل للتعافي".

وأوضح :"إصابة فابينهو كانت اكبر مشاعر قلقي ومشاكلي بعد المباراة، لدينا الحلول، يمكننا تعويضه وعلينا فعل ذلك، الآن نريد عودته بأسرع وقت ممكن، لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من الإصابات لكن علينا ان نتعامل مع الوضع الراهن".

وزاد:"لدينا الحلول والبدائل لتعويض غياب فابينهو وينكننا اللعب من دونه وعلينا أن نتعامل مع الأمر بواقعية".

وحول إقالة أوناي إيمري من تدريب أرسنال قال بصراحة لقد كنت متفاجئاً من هذا القرار لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف :"ليس لدي اي فكرة عما حدث له او لأرسنال لكن يبدو أن الإدارة لم تكن سعيدة بالنتائج واتخذت هذا القرار، إنه شيء يحصل بشكل طبيعي لكل مدرب".

وتابع :"اتمنى لإيمري كل التوفيق فهو مدرب رائع واثبت ذلك بعدة بلدان، على أرسنال إيجاد حلاً الآن فهنالك مدربين شباب رائعين وربما أقل خبرة لكن بإمكانهم الحصول على فرصة".