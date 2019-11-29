رياضة | تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.

وتُعد مواجهة الليلة بين النجم الساحلي والأهلي، هي المواجهة الرابعة عشر بين الغريمين بالبطولات الإفريقية والعربية، والتي شهدت تتويج الأهلي بلقبين على حساب النجم، بينما حقق الأخير لقب وحيد على حساب العملاق الأحمر.

وعادةً ماتحمل مواجهة النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي، أرقامًا كبيرة وصراعًا شديدًا بين الطرفين، حيث لم يحقق المارد الأحمر فوزًا على الفريق التونسي على أرضه من قبل، بينما حقق النتيجة الأكبر بين الناديين حينما فاز بنتيجة 6-2 بدوري أبطال إفريقيا.

إلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 13 مواجهة سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في ثلاث مواجهات، وهو نفس عدد فوز الفريق الساحلي، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين.

موعد مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي في دوري الأبطال

وتُقام مباراة النجم ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، بتمام تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي في دوري الأبطال

وتُذاع مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية.

كما أعلنت قناة تونس الوطنية الرياضية، عن إذاعة المباراة بشكل مجاني خدمة لمتابعيها في الوطن العربي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تردد قناة التونسية الوطنية والتي ستقوم ببث مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:-

1- "نايل سات"

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تردد: 10795

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V

تردد: 11658

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V

2- "عرب سات"

تردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي H

تردد: 12643

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي H

3- "هوت بيرد"

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V.