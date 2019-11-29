رياضة | اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزهور.. و3 ملايين جنيه فائضا فى الميزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزهور.. و3 ملايين جنيه فائضا فى الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا القانونية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور بمقر النادى بمدينة نصر اكتمل النصاب القانونى لمناقشة جدول الأعمال ومناقشة الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى الماضى.

أعلن الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور حضور 2000 عضوا بالجمعية العمومية، خاصة أن لائحة النظام الأساسى لنادى الزهور تنص على اكتمال النصاب القانونى بتسجيل حضور 2000 عضوا.

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كشف الدمرداش عن ميزانية النادى التى سوف يناقشها أعضاء الجمعية العمومية حققت لأول مرة منذ سنوات فائضا ثلاثة ملايين و600 ألف جنيه، الأمر الذى يؤكد على نجاح السياسة التى اتبعها مجلس الإدارة .

كان جميع أعضاء مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالإنجازات التى تحققت داخل النادى منذ تولى مجلس الإدارة المسئولية سواء على المستوى الإنشائى أو الرياضى، مطالبين المجلس بالاستمرار فى استكمال خطته نحو تطوير نادى الزهور.

شهدت الجمعية العمومية حضور الدكتور أشرف البيجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة وأحمد سعيد ممثلا عن اللجنة الأولمبية، الذين أشادوا بدور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فى تنظيم الجمعية العمومية فى تسهيل مهام عملهم وتسيير التسجيل على أعضاء الجمعية العمومية.