رياضة | ميسي يدفع برشلونة لحسم الصفقة الكبرى

وضع ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني صفقة مدوية على قائمة تعاقدات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقا لصحفية كورييري ديلو سبورت الإيطالية، أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في الصيف

واضافت الصحيفة، أن برشلونة يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك بدعم من مواطنه ليونيل ميسي، أسطورة وقائد الفريق الإسباني.

ويسعي برشلونة لاستغلال وضع المهاجم مع فريق النيراتزوري بعدما رفض تمديد عقده وهو ما يعني أنه قد يتم كسر الشرط الجزائي الحالي بـ110 مليون يورو، والذي يُعد في متناول الجميع بما فيهم برشلونة.

وأشارت كورييري ديلو سبورت إلى أن برشلونة مستعد للوفاء بمطالب لاوتارو بالحصول على 5 ملايين يورو سنويًا وذلك بتشجيع من ميسي لنقله إلى كامب نو، خاصة وأنه يحظى بإعجاب كبير هناك.