اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة قطر واليمن بث مباشر (live Qater) هدف قطر الآن رابط ماتش العنابي PLUS NEW

كتب هاني نصر العربي

يلتقى منتخب اليمن مع نظيره قطر، فى مباراة تجمع بينهم مساء اليوم، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربى 2019/2020. مشاهدة مباراة اليمن وقطر بث مباشر اليوم 29-11-2019- فى بطولة كأس الخليج العربى 2019/2020 من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور انطلاقها عبر قناة "BEIN SPORT HD”، معلقا على المباراة على محمد علي. Advertisements على جدول مواعيد مباريات بطولة كأس الخلبج العربي 2019 “خليجي 24” المقامة على الأراضي القطرية في الفترة من 26 نوفمبر 2019 حتى 8 ديسمبر 2019. يُشارك في البطولة 8 منتخبات خليجية بعد عدول “السعودية والإمارات والبحرين” عن قرارهم بمقاطعة البطولة لأسباب سياسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى دولة الكويت التي لعبت دورًا هامًا في عملية تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف قبل أسبوع واحد من انطلاق المنافسة. يمكنك من خلال هذا الجدول المواعيد التعرف كذلك على النتائج أول بأول عقب انتهاء كل مباراة، كما تستطيع مشاهدة أهداف كل مباراة بالضغط على النتيجة فقط للوصول لصفحة الأهداف.

