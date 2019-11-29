اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream كورة لايف شاهد مباراة الأهلي CAF Champions

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي والنجم الساحلي إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

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البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم الجمعة في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الأهلي والنجم الساحلي - مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الثقة التي تعززت لدى الفريق الضيف عقب نتائجه الجيدة في الدوري المحلي.

البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.