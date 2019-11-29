اونلاين | كورة أون لاين Shabebet مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع YALLA shoot يلا كورة filgoal رابط ماتش

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تعرف علي موعد مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1