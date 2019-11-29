اونلاين | يلا شوت Iraq مشاهدة مباراة الامارات والعراق بث مباشر كورة لايف كاس الخليج رابط ماتش الامارات تابع لايف Mabghoot جوووول

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البث المباشر، وصف تفصيلي لأحداث مباراة العراق والامارات، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، والتي تنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر، اليوم الجمعة 29-11-2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فاز المنتخب العراقي في افتتاح البطولة على أصحاب الضيافة “قطر” بنتيجة 2/1، بينما فاز منتخب الإمارات على اليمن 3/صفر، سجلهم الهداف التاريخي لكأس الخليج العربي “علي أحمد مبخوت”.

وستكون هذه المباراة هي الأولى بين العراق والإمارات في كأس الخليج العربي على ملعب خليفة الدولي منذ 43 عامًا، ومنذ ذلك الحين لم يجمعهما أي لقاء في هذا الملعب.

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وفازت العراق آنذاك بنتيجة 4/صفر على الإمارات سجلهم علي حسين وعلي كاظم وصباح عبد الجليل ومجبل فرطوس، ضمن دور مجموعات خليجي 4 الذي استضافته قطر.

ولم يستطع منتخب الإمارات الانتقام في خليجي 5 الذي استضافته العراق وخسر بنتيجة أكبر قوامها خمسة أهداف دون رد سجلهم هادي أحمد ومهدي عبد الصاحب وفلاح حسن وحسين سعيد وعادل خضير.

ولم يجمع العراق والإمارات أي لقاء منذ يناير 2018 عندما تواجها في نصف نهائي كأس الخلبج “خليجي 23 الكويت”، وانتهى اللقاء بفوز الإمارات بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.