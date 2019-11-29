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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو خارج تشكيل يورو ٢٠٢٠ وراموس الأفضل والان مع التفاصيل
الجمعة 29 نوفمبر 2019
رونالدو
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لتصفيات يورو ٢٠٢٠، حيث أنه حضر به العديد من المفاجأت المدوية، على سبيل المثال خروج قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم إحرازه إحدي عشر هدفا خلف قائد منتخب إنجلترا هاري كين بفارق هدف.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية لحلول سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بعد أن ساهم اللاعب سواء من النواحي الدفاعية بتأمين شباك المتادور من إستقبال عديد الأهداف أو تمكنه من إحراز نحو ثلاثة أهداف.
ويعد من أبرز مفاجأت التشكيل بشكل أخر هو حلول المدافع التركي الشاب ديميرال لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلا تواجد رحيم سترلينج وهاري كين مع التشكل الذي تم إعلانه كان طبيعيا بالشكل التالي:
حراسة المرمى: بياتوف "أوكرانيا"
خط الدفاع: راموس "إسبانيا" ديميرال "تركيا"، سيجوردسون " ايسلندا".
خط الوسط: كوسولوس "قبرص" برناردو سيلفا "البرتغال"، فينالدم " هولندا" زهافي.
خط الهجوم: رحيم سترلينج وهاري كين "رحيم سترلينج"، ديباي " هولندا".
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