الامارات | محمد صلاح يكشف عن هواية جديدة.. شاهد الصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن هواية جديدة.. شاهد الصور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن هواية جديدة له من خلال صور نشرها على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ليؤكد اللاعب أنه يستغل وقت فراغه بطرق مختلفة بعد أن كان قد نشر صور سابقة وهو يلعب تنس الطاولة.
وكان اللاعب قد عاد للظهور مع فريقه في مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، ليتأزم موقف الفريق قليلاً إذ يتحتم عليه الفوز في المباراة الأخيرة، وظهر اللاعب بمستوى متوسط مع عودته من الإصابة السابقة في الكاحل.
ونشر اللاعب المصري صوراً له وهو يلعب كرة السلة أثناء فترة راحته ليضيف اللاعب موهبة جديدة لمحبيه حيث ظهر وهو يمسك الكرة ويرمي الكرة ببراعة.
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