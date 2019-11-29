شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيير حكم المباراة.. مصدر بالزمالك: رئيس مازيمبي مشهور بهذه التصرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح مصدر داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك علامات استفهام كبيرة حول تغيير حكم المباراة مع نظيره مازيمبي الكونغولي، قبل أقل من 24 ساعة على المباراة، مؤكدا أن هذه هي طريقة رئيس نادي مازيمبي، مويس كاتومبي، في التعامل مع المباريات التي تقام على ملعبه والتى من الصعب جدا أن يخسرها بسبب سيطرته داخل «كاف» وإجادته التعامل مع لجنة الحكام به.

وتم تغيير طاقم تحكيم المباراة وتعيين المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين غدا، في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الجابوني إريك أوتوجو كاستان.

واضاف المصدر أن هذا الأمر ليس بجديد على مويس كاتومبي، وسبق له أن تدخل وقام بتغيير أكثر من حكم لمباريات فريقه الأفريقية التي تقام على ملعبه، مؤكدا أنه لا يخفى على أحدا داخل القارة كيف يتعامل مويس مع الحكام في جميع مباريات فريقه بدليل أن مازيمبي يكاد لا يخسر أبدا المباريات المهمة على ملعبه إلا في حالات نادرة.