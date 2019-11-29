حمادة أنور: منسق المباراة أثبت تصوير مازيمبي لمران الزمالك في تقريره

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الكونغو، أن المنسق المعين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أجرى اتصالا مع مسؤولي كاف بشأن قيام إدارة استاد مازيمبي بتصوير مران الزمالك بدعوى تجربتها وأنه تم إبلاغه بإيقاف التصوير.
وأضاف أنور أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة في الاجتماع الفنى للمباراة.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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