شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن غياب «فابينيو» حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، غياب لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، عن مباريات الفريق حتى مطلع العام 2020، إثر إصابته في الكاحل، خلال المباراة أمام نابولي الإيطالي، الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ونشر الموقع الرسمي لنداي ليفربول بيانًا جاء فيه: «كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها فابينيو تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل، وذلك بعد سقوطه أرضًا نتيجة إحدى الالتحامات أثناء مباراة ليفربول الأخيرة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا واستبداله بعد 18 دقيقة فقط».

وتابع البيان: «نتيجة لهذه الإصابة، ينتظر أن يبتعد لاعب الوسط البرازيلي عن الملاعب حتى بداية العام الجديد. ومن المقرر أن يخضع نجم الريدز لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي في ميلوود تمهيدًا لعودته لكامل لياقته من جديد».

وخرج لاعب موناكو الفرنسي السابق مصابا في الدقيقة 18 من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد، وسيغيب بالتالي عن الجدول المزدحم لـ«الريدز» خلال فترة الاعياد، إذ يخوض بطل أوروبا 10 مباريات حتى نهاية شهر ديسمبر.