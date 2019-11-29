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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فيدال" يثلج قلب كونتي ويضع برشلونة في موقف حرج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
انتقل اللاعب التشيلي "أرتورو فيدال" الموسم الماضي لصفوف برشلونة، حتى يكون أحد أهم الركائز الأساسية لدى البلوجرانا ويساهم بالتتويج للدوري الإسباني مقدما أداء مميز عالق لدى الأنصار باللقاءات العدة أمام ريال مدريد مع أهداف مميزة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد أجرى فيدال حوار مع قناة "tv3"الفرنسية، التي طرح بها إمكانية رحيله عن البرسا حال لم يجد له دورا أو شعر بعدم الأهمية.
وينافس إنتر ميلان بقوة هذا الموسم للظفر بخدمات فيدال إما بيناير المقبل أو مع نهاية الموسم نظرا لحاجة الفريق للاعب وسط قوي.
وكان الاهتمام من جانب المدير الفني للنيراتزوري " أنطونيو كونتي"، الذي عمل مع التشيلي لبضع مواسم خلال تواجده بصفوف يوفنتوس الإيطالي، حتى يجد به ضالته الغير حاضر مع أي من لاعبي الفريق بالوقت الراهن.
الجدير بالذكر أن فيدال لديه أربعة أهداف برصيده التهديفي لدى برشلونة، منها ثلاثة الموسم الماضي وهدف للموسم الحالي مع صناعة البعض لزملائه.
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