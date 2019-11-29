شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين المقاولون والجونة بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لجأف لاعبو الجونة طوال الشوط الأول إلى الضغط المبكر علي لاعبي المقاولون العرب، في المقابل كانت الهجمات المرتدة هي سلاح ذئاب الجبل لمحاولة خطف هدف مبكر، توترت الأجواء بين لاعبي الفريقين ليشهر حكم المباراة وائل فرحان البطاقة الصفراء لكل من إسلام محارب وباسم علي لاعبا الفريق الساحلى للاعتراض.
بدأ فريق المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من : محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي : محمود الغرباوي ، محمد نجيب ، خالد صبحي ، باسم علي ، جوناثان ، محمد ليلة ، أكرم توفيق ، جدو، احمد حمدي، اسلام محارب ، احمد ياسر ريان.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفا وحيدا وتلقت شباكه 6 أهداف.
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