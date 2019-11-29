شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو: وفرنا مباريات مازيمبى للزمالك.. والمنافس "مُتعاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو، إن نادى مازيمبى الكونغولى تعاون مع السفارة المصرية لتسهيل كافة الأمور الخاصة ببعثة الزمالك سواء الخاصة بفندق الإقامة أو ملاعب التدريب أو مختلف الإجراءات، الخاصة بالمباراة المقرر لها غداً السبت بين الفريقان، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وقال سفير مصر فى الكونغو لـ"الخليج 365" إنه تم إيفاد كريم الحسن سكرتير ثالث السفارة للتواجد مع بعثة الزمالك فى مدينة لوبومباشي لتلبية احتياجات البعثة البيضاء لحين عودتها بعد اللقاء إلى القاهرة، وذلك على هامش استعدادات الأبيض لمواجهة مازيمبى.

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وشدد السفير المصرى إن الجالية المصرية عددها ليس كبير فى الكونغو ولكن حرصت السفارة على التواصل مع إدارة مازيمبى لتسهيل كافة الأمور بشأن حضورهم للقاء لمساندة الزمالك فى مواجهة الغد، موضحاً إنه عقب علمه بتواجد الأبيض فى نفس مجموعة مازيمبى تم التواصل مع القنوات التلفزيونية فى الكونغو من أجل توفير مباريات للفريق الكونغولى لمنحها لبعثة الزمالك.

كما أوضح السفير المصرى عن تعذر حضوره لقاء الغد لارتباطه ببعض الأعمال الخاصة بالسفارة، مشدداً على متابعته أول بأول لبعثة الفريق الأبيض وإنه لا يوجد شكوى وحيدة بشأن أي أمر من البعثة البيضاء.