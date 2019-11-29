شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يستقيل من تدريب الترسانة بسبب العمل ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار رسمى عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى .

وكشف احمد كشرى فى تصريحات خاصة أسباب استقالته من تدريب الشواكيش أنه لم يلقى الدعم الكامل من رئيس النادى طارق السعيد وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية حبا فى الجماهير كاشفا أن رئيس النادى أكد له أنه مستمر مع الفريق للموسم المقبل إلا أنه عندما طلب منه تحرير العقود للعمل بارتياحية مع الفريق لم ينفذ رئيس الترسانة وعوده .

Advertisements

وأضاف كشرى أن هناك بعض العناصر الموجودة داخل الفريق تعمل ضده ومن وقت مجيئه وهى لا ترغب فى وجوده لأسباب لا يعلمها مختتما حديثه أنه لا يستطيع أن يكمل عمله فى مثل هذه الأجواء .