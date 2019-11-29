شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يستقر على خليفة أحمد مدبولى أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش على الدفع بمحمد الشامى لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب أحمد مدبولى عن مباراة الاتحاد السكندرى .

ويختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى استعداداته لمباراته مع الاتحاد السكندرى، المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى، والمقرر لها غداً السبت على استاد المكس بالإسكندرية.

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وغاب محمد الشامى عن مواجهة الجزيرة الإماراتى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب، فيما تخلف أحمد مدبولى لاعب الإسماعيلى عن السفر مع فريقه للإسكندرية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث وغيابه عن المواجهة المقبلة مع الاتحاد السكندرى.

وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى سلم ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.