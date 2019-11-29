شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مارسيليا في طريقه للعوة إلى الكالتشيو والان مع التفاصيل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 يسعى فريق نابولي الإيطالي لوضع حلول جذرية لمشكلة وسط ميدانه خلال انتقالات يناير المقبل، حيث أن مدرب الفريق "كارلو أنشيلوتي" يمني النفس بنجم الكرة الهولندية لمواصلة منافسات الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" ، هناك مفاوضات جدية من قبل إدارة الكبير الإيطالي لضم لاعب وسط ميدان الكرة الهولندية ومارسيليا الفرنسي "كيفين ستروتمان"، نظرا لكون اللاعب يتمتع بخبرات كبيرة في إيطاليا خلال فترة وجود بفريق روما الإيطالي. الجدير بالذكر أن نابولي تعرض لخسارة نقاط جديدة بالكالتشيو خلال الجولة الماضية أمام نابولي وكذلك السقوط بفخ التعادل أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف لمثله.

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