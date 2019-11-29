شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في بعثة الزمالك من سيول «لوبومباشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكد مران الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن ينتهي واستقل اللاعبون الحافلة في طريقهم للعودة إلى فندق الإقامة، وانقلبت حالة الطقس رأسا على عقب وهطلت أمطار رعدية تحولت لسيول بعد دقائق عمت جميع أرجاء مدينة لوبومباشي وسط حالة من الذعر والرعب بين جميع أعضاء البعثة خلال طريقهم في العودة إلى الفندق.

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وفور وصول الحافلة إلى مقر الإقامة قام عمال الفندق باصطحاب اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، للداخل عن طريق المظلات لحمايتهم من الأمطار حتي دخولهم الفندق بسلام.

واستمر هطول الأمطار بغزارة شديدة للغاية وسط برق ورعد لم يعتاد عليه جميع أعضاء البعثة من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.