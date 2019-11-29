شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبي يصور تدريبات الزمالك.. والأبيض يتقدم باحتجاج رسمي لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم حمادة أنور، رئيس بعثة الزمالك في الكونغو، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد نادي مازيمبي، عقب قيام الأخير بتصوير مران الأبيض الأساسي، اليوم الجمعة، استعدادًا للمباراة المقررة غدا.

وذكر «أنور» في الاحتجاج أن نادي مازيمبي خالف اللوائح بالإبقاء على الكاميرات في ملعب التدريب، بعد الوقت المسموح به والمقدر بربع ساعة، بداعي أنها الكاميرات التي ستنقل غدا المباراة على الهواء، في الوقت الذي فوجئ مسؤولي بعثة الزمالك بقيامها بتصوير المران.