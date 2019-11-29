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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يعلن غياب نجمه عن موقعة وست هام في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
أعلن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن غياب لاعبه "تامي إبراهام" المهاجم الشاب نظرا لإصابة، حيث يفقد الفريق اللندني جهود لاعبه أمام وست هام غدا بمسابقة البريميرليج عن الجولة الرابعة عشر.
ووفقا لموقع النادي، فقد عبر لامبارد عن حزنه لما حدث أخر ٢٠ دقيقة أمام فالنسيا بلقاء الجولة الخامسة من دوري مجموعات أبطال أوروبا، إلا أنه عاد وأكد على رؤيته لعدة فرق كبيرة اهتزت شباكهم لأكثر من من مناسبة.
وعلق فرانك عن رحيل مدرب أرسنال "أوناي إيمري" أنه أمر جائز وبكل الظروف هذا هو مجال كرة القدم.
وشدد عن لاعب الفريق " باتشواي" وجدت منه الأخلاق والأداء الجيد، إلا أن تشيلسي يلعب بطريقة معينة.
واختتم لامبارد: لدينا الامكانية للتحسن لأننا نقوم بتحليل اية ثغرات وعليه هناك فرصة لتقديم الأفصل.
الجدير بالذكر أن تشيلسي بقيادة "فرانك لامبارد" يحتل المرتبة الرابعة برصيد ٢٥ ليكون منافس قوي على المربع الذهبي للاستمرار بالتواجد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.
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