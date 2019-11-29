ليفربول يعلن عن إصابة فابينيو ويعلن غيابه حتى نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، عن غياب لاعب خط الوسط البرازيلى فابينيو، حتى نهاية العام بسبب إصابته فى الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة نابولي الإيطالي.



وكان فابينيو تعرض لإصابة في الكاحل، خلال مشاركته مع الريدز، أمام نالولي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكشف ليفربول من خلال بياناً عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى "تويتر" عن تفاصيل إصابة فابينيو: "يمكن أن يؤكد نادي ليفربول أن فابينيو تعرض لإصابة فى أربطة الكاحل".

وأضاف: "الفحوصات الدقيقة للإصابة أكدت أن فابينيو سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع حتى العام الجديد".

وأتم "اللاعب البرازيلى سيبدأ برنامجاً لإعادة التأهيل مع الفريق الطبى لإعادته إلى الجاهزية البدنية الكاملة".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن ليستر سيتى صاحب المركز الثانى.