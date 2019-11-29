تشكيل ناري متوقع لمنتخب اليمن ضد قطر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

يسعى المنتخب اليمني لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام المنتخب الإماراتي عندما يواجه نظيره القطري صاحب الأرض والجمهور على ملعب “ستاد خليفة الدولي” .



التشكيل المتوقع لمنتخب اليمن ضد قطر

ومن المتوقع أن يبدأ الوطني سامي النعاش، المدير الفني لمنتخب اليمن، عد التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد قطر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: سالم عوض

خط الدفاع: محمد بقشان – مدير عبدربه – أحمد الصادق – مفيد جمال

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خط الوسط: عماد منصور – عماد الورافي – ناصر محمدوه – أحمد ماهر

خط الهجوم: عبدالوساع المطري – عمر الداحي – أحمد السروري.

اليمن تتلقي هزيمة ثقيلة في الإفتتاحية

وكان المنتخب اليمني قد تلقى هزيمة ثقيلة من نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” حيث شهدت المباراة تألق علي مبخوت.

فرق المجموعة الأولى

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.