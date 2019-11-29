شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي.. شريف إكرامي ينشر صورة من داخل ملعب رادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف اكرامي حارس مرمى النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أثناء دخوله إلى ملعب رادس، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي المرتقبة مع النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وعلق شريف إكرامي على الصورة: عادت إلينا الذكريات. ويستهل النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي يستضيفها ملعب رادس في تمام الساعة التاسعة مساءً. Advertisements وضم فايلر 22 لاعباً لرحلة الاهلي في تونس ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

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