مدبولي يتدرب مع شباب الإسماعيلي بسبب الإيقاف...

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جدة - عمرو شويل يستضيف الاتحاد السكندرى فريق الدراويش غدا السبت باستاد المكس ضمن مؤجلات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى المحلى. Advertisements ويتطلع أحمد مدبولي لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي للحفاظ على جاهزيته قبل عودة الفريق للإسماعيلية عقب المواجهة المذكورة. ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة أيضاً.

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