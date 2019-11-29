شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص طارق حامد في المشاركة ضد مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويخوض طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال الوقت الحالى برنامج تأهيلي بالجري حول الملعب خلال التدريبات المقامة حاليا على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي، فى الثالثة من عصر غدا السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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