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كشري يستقيل من تدريب الترسانة رسميا...

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جدة - عمرو شويل تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار رسمى عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى .

 

وكشف احمد كشرى فى تصريحات خاصة أسباب استقالته من تدريب الشواكيش أنه لم يلقى الدعم الكامل من رئيس النادى طارق السعيد وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية حبا فى الجماهير كاشفا أن رئيس النادى أكد له أنه مستمر مع الفريق للموسم المقبل إلا أنه عندما طلب منه تحرير العقود للعمل بارتياحية مع الفريق لم ينفذ رئيس الترسانة وعوده .

 

وأضاف كشرى أن هناك بعض العناصر الموجودة داخل الفريق تعمل ضده ومن وقت مجيئه وهى لا ترغب فى وجوده لأسباب لا يعلمها مختتما حديثه أنه لا يستطيع أن يكمل عمله فى مثل هذه الأجواء .

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