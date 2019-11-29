شكرا لقرائتكم بسيونى: الإخفاق الإفريقي في كان 2019 وراء تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال بسيونى إن خسارة 4 نقاط فى أول لقائين للمنتخب الأول فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة افريقيا 2021 بالكاميرون عامل مؤثر ايضا فى هذا التراجع .
وتعادل منتخب مصر مع كينيا بنتيجة 1/1، وسلبياً مع جزر القمر ضمن منافسات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
تراجع منتخب مصر "مركزين" من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ51 عالمياً والسابع على الصعيد الأفريقى.
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