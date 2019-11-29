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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم 29-11-2019 في دوري أبطال افريقيا



يخرج النادي الأهلي لملاقاة النجم الساحلي التونسي اليوم على رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.





مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر ديربي افريقيا HD تابع لايف يوتيوب رابط youtube

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تغلب على فريق إطلع برة بطل جنوب السودان بمجموع المباراتين 13-0 وحقق أكبر نتيجة فوز في تاريخ الكرة المصرية في بطولات الافريقية بنتيجة 9-0.، ثم في لقاء دور ال32 تخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مجموع المباراتين 6-0، ويعد حسين الشحات هو هداف النادي الأهلي برصيد 4 أهداف.





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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم 29-11-2019 في دوري أبطال افريقيا



في المقابل تأهل فريق النجم الساحلي إلى دور المجموعات عقب تخطي عقبة فريق هافيا كوناكري بنتيجة 7-1 في لقاء الإياب والخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ثم تخطي عقبة فريق أشانتي كوتوكو عقب الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ثم الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة بتونس.

ويعد الجزائري كريم العريبي هو هداف النجم برصيد 7 أهداف.





مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم 29-11-2019 في دوري أبطال افريقيا



