شكرا لقرائتكم الأهلي بالقميص الأسود والشورت الأسود فى مواجهة النجم السلحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدد في الاجتماع الفني أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.
يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب رادس.
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