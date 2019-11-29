شكرا لقرائتكم الأهلي بالقميص الأسود والشورت الأسود فى مواجهة النجم السلحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، فى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، الذي عقد اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات التونسية، على إرتداء الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، في حين يرتدي فريق النجم الساحلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم اللبني .

وتحدد في الاجتماع الفني أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

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يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب رادس.