شكرا لقرائتكم الزمالك يسجل اعتراضه على تصوير مازيمبى لمرانه بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال حمادة أنور فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيعقد اليوم للحديث حول مختلف الأمور التنسيقية بشأن المباراة بحضور الحكام والمراقب ومندوبى الفريقان.
كان الزمالك قد فوجئ اليوم خلال مرانه الأخير بفتح الكاميرات من جانب إدارة ستاد مازيمبى قبل أن يتم الاعتراض وإيقاف التصوير.
فيما أجرى الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، تدريبات تكتيكية للاعبين في منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق اليوم واختتم ميتشو هذه التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين.
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