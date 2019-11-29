شكرا لقرائتكم الزمالك يسجل اعتراضه على تصوير مازيمبى لمرانه بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور رئيس بعثة الزمالك في الكونغو إن المنسق المعين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تواصل مع مسئولى الاتحاد الإفريقى بشأن قيام إدارة ستاد مازيمبي الكونغولى، بتصوير مران الزمالك الذى أقيم اليوم على ملعب النادى الكونغولى، بدعوى تجربتها وأنه تم إبلاغ مسئولى الاستاد بإيقاف التصوير.

قال حمادة أنور فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيعقد اليوم للحديث حول مختلف الأمور التنسيقية بشأن المباراة بحضور الحكام والمراقب ومندوبى الفريقان.

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كان الزمالك قد فوجئ اليوم خلال مرانه الأخير بفتح الكاميرات من جانب إدارة ستاد مازيمبى قبل أن يتم الاعتراض وإيقاف التصوير.

فيما أجرى الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، تدريبات تكتيكية للاعبين في منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق اليوم واختتم ميتشو هذه التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين.