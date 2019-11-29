شكرا لقرائتكم الزمالك يخفف الضغط النفسى بفقرة كرة طائرة فى مرانه بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي يشهد مران الزمالك اليوم الجمعة في مدينة لوبومباشي الكونغولية بلعب كرة طائرة في منتصف الملعب كنوع من الألعاب الترفيهية لتقليل الضغط النفسي على اللاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غداً السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وجاء مران الزمالك الترفيهى بلعب الكرة الطائرة فى بداية المران بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، وذلك فى آخر مران للأبيض قبل مواجهة الغد.





الزمالك ومازيمبي



الزمالك ضد مازيمبي وقام الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات وذلك لممارسة بعض التدريبات الخفيفة ولعب الكرة من لمسة واحدة. Advertisements

فيما اعترض حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالكونغو على فتح كاميرات ملعب مازيمبي لتصوير المران الأخير وحدثت مناقشات مع منسق المباراة ليتم ايقاف تصوير مران الفريق الأبيض في ملعب مازيمبي بينما خاض حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تدريبات قوية خلال مران الفريق اليوم في الكونغو، وذلك تحت إشراف دراجان مدرب الحراس.

لليوم الثالث علي التوالي استمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التي ينظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصري بحضور المحاضرين الدوليين يار توسكا وان بيلرود ورشيد حجام المستشار بالاتحاد النرويجي والدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية و مصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر النسائي تحت 20 عاما وبمشاركة ٢٤ مدربة دارسة و120 لاعبة من سن 6 سنوات حتى 16 سنة.





الزمالك ضد مازيمبى

انطلق برنامج اليوم الثالث في التاسعة صباحا، حيث تم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت اشراف المدربات الدارسات وتم تنفيذ وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم أساسيات كرة القدم.

كما خضعت الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرون بالحديث عن كل ما تم تطبيقه بشكل عملي ، وتختتم غدا السبت الدورة بحضور سفيرة دولة النرويج بالقاهرة ، حيث يتم توزيع الشهادات علي الدارسات في حفل الختام.