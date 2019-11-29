شكرا لقرائتكم طلعت ومصطفى يقودان هجوم المقاولون ضد الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف .
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