شكرا لقرائتكم طلعت ومصطفى يقودان هجوم المقاولون ضد الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل ذئاب الجبل الذي سيخوض به مباراته ضد الجونة في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري والتي يستضيفها ملعب الجبل الأخضرفى الخامسة مساء اليوم.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف .